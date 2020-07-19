شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 3 ملايين جنيه منحا لـ 3125 من العمالة غير المنتظمة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات هذه الفئة بكل مديرية، وذلك طبقا لائحة تشغيل ورعاية هذه العمالة.

وأوضح حازم على حسن مدير وكيل الوزارة مديرية القوى العاملة بأسيوط، أن المديرية حددت موعد صرف المنح اعتبارا من 22 يوليو الجارى وحتى 21 أغسطس المقبل، من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك لنحو 3 آلاف و125عاملا غير منتظم سوف يصرفون 3 ملايين و 75 ألف جنيه، بواقع مبلغ ألف جنيه لـ 3025 عاملا ، و500 جنيه لـ 100 عامل.