شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أدبى بالثانوية العامة يؤكدون سهولة امتحان مادة علم النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج منذ قليل، عدد من طلاب شعبة الأدبى بالثانوية العامة من امتحان مادة علم النفس، والتى انطلقت صباح اليوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وقال الطلاب بعد خروجهم من الامتحان لـ"الخليج 365"، إن امتحان مادة علم النفس اتسم بالسهولة وجميع أسئلة الامتحان من الكتاب المدرس.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس على أن يؤدوا يوم الثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

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وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.