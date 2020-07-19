شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: لمست خلال زيارتى لبيلاروسيا شغف مواطنيها بمصر وشواطئها الجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أنه لمس خلال زيارته الأخيرة إلى بيلاروسيا، حب وشغف المواطنين البيلاروس لمصر وشواطئها الجميلة وحضارتها العريقة، مشيرا إلى أن الجميع أثنى على التزام المنتجعات السياحية المصرية بضوابط السلامة الصحية، حيث لم يتم رصد أى اصابة بين السائحين منذ استئناف السياحة إلى مصر.

ونشر عنانى، عبر حسابه على انستجرام، عدة صور من زيارته، قائلا: "زيارة إلى منسك عاصمة بلاروسيا، إحدى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر حاليا، التقيت خلالها بوزير الرياضة والسياحة وعقدنا ورشة عمل بحضور المسئولين البيلاروس ومنظمى الرحلات، كما التقيت بنائب وزير الثقافة وقمت بزيارة متحف التاريخ الطبيعى".

وأضاف عنانى: "لمست خلال الزيارة حب وشغف المواطنين البيلاروس لمصر وشواطئها الجميلة وحضارتها العريقة، الجميع أثنى على التزام المنتجعات السياحية المصرية بضوابط السلامة الصحية، حيث لم يتم رصد أى اصابة بين السائحين منذ استئناف السياحة إلى مصر".

وعقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وSergei Kovalchuk وزير الرياضة والسياحة البيلاروسى، أمس السبت، مائدة مستديرة بحضور الوفد المصرى المرافق للوزير وممثلى القطاع السياحى الخاص وكبار منظمى الرحلات البيلاروسيين، وذلك استمرارا للقاءات الرسمية والمهنية التى يتم عقدها وزير السياحة والآثار خلال زيارته الحالية للعاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد مصرى سياحى.

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وخلال هذا اللقاء، تم بحث تعزيز سبل التعاون وآليات دفع حركة السياحة البينية بين مصر وبيلاروسيا من خلال عرض المقومات السياحية لكلا البلدين، ومن جانبه، تحدث الدكتور خالد العنانى عن المقومات السياحية فى مصر، وإبراز ما تتمتع به من ثراء وتنوع فى منتجاتها السياحية التى تجذب الشرائح السياحية المختلفة وترضى كافة الأذواق من السائحين ومنها السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية وسياحة المؤتمرات وغيرها من الأنماط السياحية المتنوعة.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى خطة الوزارة لدمج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية من خلال ربط شواطئ البحر الأحمر بالمواقع الأثرية فى وادى النيل وفى صعيد مصر، وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين، لافتا إلى ما نوه عنه وزير الرياضة والسياحة البيلاروسى عن الاهتمام الملحوظ للسائحين البيلاروس بالسياحة الثقافية، بجانب ولعهم بالشواطئ المصرية الخلابة.

وفى هذا الشأن، أعرب الجانب البيلاروسى وخاصة منظمى الرحلات، عن رغبتهم فى تنظيم برامج للسياحة الثقافية عبر تنظيم رحلات نيلية (نايل كروز) بين الأقصر وأسوان لزيارة المناطق الأثرية المختلفة بهما.