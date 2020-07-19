شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: استمرار تعقيم المساجد بجميع المحافظات عقب الصلوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، إنه في إطار متابعتها المستمرة لفتح المساجد ، فأنها تنشر صورًا مستحدثة لصلاة الجماعة بالمساجد على مستوى الجمهورية، والتي وردت إلينا من بعض المديريات الإقليمية، والتي تظهر وعيًا كبيرًا لدى الشعب المصرى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن رواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذى نواجهه جميعًا، والتزموا بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف ، والتي من أهمها: "الوضوء في المنزل ، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة ، وعدم المصافحة ، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة."

وأكدت الوزارة أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن بإذن الله تعالى ، وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.