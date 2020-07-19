الرئاسة: السيسي يشهد أداء حلف اليمين للواء محمد مرسي وزيراً للإنتاج الحربي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أداء حلف اليمين اللواء محمد مرسي، وزيراً للدولة للإنتاج الحربي. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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