شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران من العاصمة الصربية وعلى متنها 180 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار الغردقة الدولي، صباح اليوم الأحد، أول رحلة طيران خارجية قادمة من مطار العاصمة الصربية بلجراد، تقل على متنها 180 راكبا، بعد استئناف حركة الطيران الخارجية إلى المطارات المصرية بعد انقطاع دام لأكثر من 3 شهور بسبب جائحة كورونا .

واستقبلت إدارة مطار الغردقة الدولى ركاب الطائرة بالورود والهدايا التذكارية عقب وصولهم أرض المطار، فيما تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة مع ركاب الطائرة عقب وصولهم وحتى خروجهم من المطار .

وأكدت سلطة الطيران المدنى بمطار الغردقة، الإجراءات الوقائية المتبعة فى المطارات المصرية، على رأسها قياس درجة الحرارة من خلال الكاميرات الحرارية والالتزام بالعلامات الإرشادية بصالات الوصول وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعى وإلزامهم بارتداء الكمامات، إلى جانب تعقيم الركاب والحقائب بمواد التعقيم فى أماكن تواجد الركاب بصالات السفر والوصول.

من جانبه ، أكد الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة ، أن الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة، شملت تخصيص ممرات دخول من أمام الكاميرات الحرارية الموجودة بصالات الوصول بالمطار لبيان درجة حرارة الركاب من خلال الشاشات المتصلة بالكاميرات، والتزام الراكب بارتداء ماسك طول الرحلة والحفاظ على التباعد بين الركاب عند صعود ونزول الطائرة، والتزام الراكب باستيفاء الإقرار الصحى قبل الصعود إلى الطائرة من مطار السفر وتقديمه إلى سلطة الحجر الصحى بمطار الغردقة الدولي.