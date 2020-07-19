شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير العشوائيات: طورنا 357 منطقة غير آمنة وخريطة للتعامل مع جميع العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن الصندوق نجح في التعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة بتنفيذ 240 ألف وحدة سكنية، مضيفًا: "لدينا خريطة قومية للتعامل مع العشوائيات بجميع أشكالها".

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وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" أنه سيتم تطوير المناطق العشوائية غير المخططة والتي يسكنها 20 مليون مواطن دون إزالات، مشيرًا لتطوير 60 منطقة عشوائية بالقاهرة بتنفيذ 43 ألف وحدة سكنية.

وتابع: "نواجه العشوائيات بإزالة التعديات وفرض غرامات وإصدار قانون جديد للبناء، ونسيطر على 90% من مشروعات الإسكان القومية التي تم تنفيذها كبديل عن المناطق العشوائية".