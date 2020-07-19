شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا .. المهندس محمد أحمد مرسى يحلف اليمين وزيرا للإنتاج الحربى خلفا للعصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها أداء اللواء مهندس محمد أحمد مرسى اليمين الدستورية وزير للإنتاج الحربى خلفا للفريق الراحل محمد العصار، والذى وافته المنية فى 6 يوليو الماضى.

والمهندس محمد أحمد مرسى، شغل منصب مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، ومساعدا لوزير الدفاع، وعمل مديرا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة، قبل أن يترقى لمنصب مساعد وزير الدفاع، ثم مديرا عاما للهيئة العربية للتصنيع.

غدا طقس مائل للحرارة رطب والرطوبة 85% بالقاهرة والعظمى 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين ، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، طقس معتدل والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وزير الرى للبرلمان:لن نقف مكتوفى الأيدى إزاء سد النهضة ولا نقوم بدور المتفرج

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن الدولة لا ولن تقف مكتوفة الأيدى إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي، وذلك خلال كلمته باجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة إمكانية توفير قروض للمزارعين لتطوير منظومة الرى والصرف .

و قال وزير الرى: "الأمر ليس سهلا، وهناك تحديات ولكن لن نقف مكتوفى الأيدى و نتفرج ولدينا أدوات داخلية".

وأشار وزير الري إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع نتائج المفاوضات بشكل مستمر متابعا أنه سيتم عقد اجتماع الثلاثاء القادم فيما يخص سد النهضة الإثيوبي، في إشارة للقمة الإفريقية المصغرة التي ستعقد الثلاثاء القادم للتداول حول سد النهضة الإثيوبى يوم 21 يوليو.

رئيس العربية للتصنيع يكرم المهندس محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربى الجديد

كرم الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، منذ قليل، اللواء مهندس محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى الجديد، والذى كان يشغل منصب مدير عام الهيئة، حتى أدائه حلف اليمين اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بدءا لعمله وزيرا للإنتاج الحربى، خلفا للفريق الراحل محمد العصار، والذى وافته المنية فى 6 يوليو الماضى.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، أن المهندس محمد أحمد مرسى، شخصية جديرة بالاحترام، وله سمعة طيبة طوال عمله بالهيئة، وسيكون إضافة كبيرة فى مكانه، متمنيا التوفيق له الفترة المقبلة، ووعد الطرفين استمرار التعاون المشترك بينهما.

والمهندس محمد أحمد مرسى، شغل منصب مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، ومساعدا لوزير الدفاع، وعمل مديرا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة، قبل أن يترقى لمنصب مساعد وزير الدفاع، ثم مديرا عاما للهيئة العربية للتصنيع.

"الصحة": لقاح كورونا نتائجه واعدة ومبشرة وسيكون جاهزًا في أكتوبر المقبل

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا، وأنه يتم العمل على إنتاج لقاح ضد كورونا "إكسفورد"، ونتائجه واعدة ومبشرة وسيكون جاهزًا في أكتوبر المقبل.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك انخفاضًا بصورة ملحوظة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، مشددًا على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن مصر أصبحت تسجل أقل من نصف أعداد الإصابات التي كنا نسجلها في أعلى فترة، مضيفًا: "نقدر نقول تجاوزنا فترة الذروة فى انتشار فيروس كورونا، ولكن أي شعور بالأمان الكاذب يؤدي إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية ما قد يؤدي إلى رفع الحالات مرة أخرى".

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مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران من العاصمة الصربية وعلى متنها 180 راكبا

استقبل مطار الغردقة الدولي، صباح اليوم الأحد، أول رحلة طيران خارجية قادمة من مطار العاصمة الصربية بلجراد، تقل على متنها 180 راكبا، بعد استئناف حركة الطيران الخارجية إلى المطارات المصرية بعد انقطاع دام لأكثر من 3 شهور بسبب جائحة كورونا .

واستقبلت إدارة مطار الغردقة الدولى ركاب الطائرة بالورود والهدايا التذكارية عقب وصولهم أرض المطار، فيما تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة مع ركاب الطائرة عقب وصولهم وحتى خروجهم من المطار .

وأكدت سلطة الطيران المدنى بمطار الغردقة، الإجراءات الوقائية المتبعة فى المطارات المصرية، على رأسها قياس درجة الحرارة من خلال الكاميرات الحرارية والالتزام بالعلامات الإرشادية بصالات الوصول وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعى وإلزامهم بارتداء الكمامات، إلى جانب تعقيم الركاب والحقائب بمواد التعقيم فى أماكن تواجد الركاب بصالات السفر والوصول.

التعليم: 3 حالات غش ونشر على الانترنت بامتحان الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه تم رصد الطالب (م.أ.أ) بمحاولة غش ونشر على الإنترنت لامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإدارة "براني" بمحافظة مطروح، والطالب (ش. أ. س) بإدارة "الجمالية" بمحافظة الدقهلية لمحاولته الغش بالمحمول فى مادة التفاضل والتكامل، كما تم ضبط الطالب (أ. أ.ك) بإدارة "أبو تيج" بمحافظة أسيوط، لمحاولته الغش بالمحمول والنشر على الإنترنت فى مادة علم النفس والاجتماع، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.

"الصحة": لقاح كورونا نتائجه واعدة ومبشرة وسيكون جاهزًا في أكتوبر المقبل

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا، وأنه يتم العمل على إنتاج لقاح ضد كورونا "إكسفورد"، ونتائجه واعدة ومبشرة وسيكون جاهزًا في أكتوبر المقبل.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك انخفاضًا بصورة ملحوظة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، مشددًا على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وزير النقل: استخدام قرض بنك الاستثمار الأوروبى فى تمويل 3 مشروعات بالمترو

أعلن كل من، وزير النقل المهندس كامل الوزير والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي علي توفير مبلغ 1.1 مليار يورو لجمهورية مصر العربية كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل عدد 3 مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، وكذا مبلغ 800 مليون يورو قرضاً لصالح البنك الأهلي المصرى لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد المهندس كامل الوزير بموافقة مجلس إدارة بنك لاستثمار الأوروبي EIB على توقيع هذه الاتفاقية الإطارية بقيمة 1.1 مليار يورو لصالح قطاع النقل في مصر، للمشاركة في تمويل عدد 3 مشروعات هامة لصالح الهيئة القومية للانفاق، الأول هو مشروع تحويل خط قطار أبو قير إلي مترو بطول 22 كم، حيث أكد الوزير أن الحزمة التمويلية التي وافق عليها البنك لهذ ا المشروع هي 750 مليون يورو، وأن هذا التمويل سيكون جزءا من التكلفة الكلية للمشروع والتى تبلغ 1.5 مليار يورو، مضيفا أنه جاري التفاوض على الجزء التمويلي الآخر مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل الجزء المتبقي من قيمة تنفيذ المشروع وهي البنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاسيوي للتنمية، لافتا إلي أنه جاري إعداد الدراسات الخاصة للمشروع الذي سيمثل نقلة هامة لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الاسكندرية.

استئناف الطيران المباشر بين مصر وصربيا برحلة من الغردقة إلى بلجراد اليوم

أقلعت، فجر اليوم، رحلة طيران مباشرة من بلجراد إلى الغردقة، هي الأولى منذ إغلاق المطارات بالبلدين نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كوفيد-١٩. واستقل الطائرة سائحون صرب متوجهين إلى البحر الأحمر كونه وجهتم الشاطئية المفضلة. وتُعد مصر المقصد السياحى الجوى الأول للصرب، خاصة بعد ما شهدته العلاقات السياحية من تطور في السنتين الماضيتين، توج بمشاركة مصر بصفة "الدولة الشريك" لأول مرة في الدورة الـ٤٢ لمعرض بلجراد الدولى للسياحة في فبراير الماضى بوفد موسع برئاسة نائبة وزير السياحة والآثار "غادة شلبى".

التموين: صرف 73 % من مقررات شهر يوليو حتى الآن

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 73% من مقررات شهر يوليو الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول للمواطنين.

ويستقبل موقع "دعم مصر " طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية للحصول على الخدمات الجديدة عبر الموقع لتقليل الزحام على مكاتب التموين ومنها نقل البطاقة من محافظه لأخرى واستخراج بطاقات الفصل الاجتماعى وإعادة إرسال الرقم السرى بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقاً وهى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

المشاط: بنك الاستثمار الأوروبى يوفر 1.9 مليار يورو لدعم مشروعات بمصر

علنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي علي توفير مبلغ ١٫١ مليار يورو لجمهورية مصر العربية كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل عدد 3 مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، وكذا مبلغ 800 مليون يورو قرضاً لصالح البنك الأهلي المصرى لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت "المشاط"، فى بيان اليوم الأحد، أن هذه الخطوات جاءت بعد زيارة بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى مصر فبراير الماضي، برئاسة فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبي، حيث ناقشا خلال الاجتماعات الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي بدأت منذ 1979، مؤكدةً أن هذه الشراكة أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة، فقد بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 9.7 مليار يورو على مدار السنوات، وتبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من 2.3 مليار يورو.