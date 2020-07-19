شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: بدء تقديم الأنشطة الخاصة بفعاليات انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيبدأ الفترة القادمة مجموعة من الأنشطة المهمة الخاصة بفعاليات انتخابات مجلس الشيوخ، مشددا على أن الهدف من ذلك هو تقديم كل التسهيلات الممكنة للإعلاميين في آداء عملهم.

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وكشف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريحات لبرنامج "صباحك مصري"، عن بدء مناقشة الأعمال الدرامية رمضان الماضى، مع وضع معايير للأعمال الدرامية لرمضان المقبل، مضيفا: "أعتقد أن الناس اللى شغالة في الدراما شغالة على غرار الاختيار لرفع الروح المعنوية للشعب لأن الناس بتدور على البطولة".

وشدد "جبر" على عدم وضع قيود على الأعمال الدرامية، متابعا: "مش هنحط في الآخر قيود ولكن كلها مناقشات استرشادية للقائمين على الأعمال الدرامية".