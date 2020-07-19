"الصحة": لقاح كورونا نتائجه واعدة ومبشرة وسيكون جاهزًا في أكتوبر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا، وأنه يتم العمل على إنتاج لقاح ضد كورونا "إكسفورد"، ونتائجه واعدة ومبشرة وسيكون جاهزًا في أكتوبر المقبل.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك انخفاضًا بصورة ملحوظة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، مشددًا على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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وأشار إلى أن مصر أصبحت تسجل أقل من نصف أعداد الإصابات التي كنا نسجلها في أعلى فترة، مضيفًا: "نقدر نقول تجاوزنا فترة الذروة فى انتشار فيروس كورونا، ولكن أي شعور بالأمان الكاذب يؤدي إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية ما قد يؤدي إلى رفع الحالات مرة أخرى".

وأوضح أن لحوم الأضاحي والأغذية لا تنقل كورونا، مضيفًا: "كل ما يقال عن انتقال كورونا بالهواء خطأ"، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول التي أبلغت منظمة الصحة العالمية عن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، عندما كان يطلق عليها التهاب رئوي غير معلوم المصدر.