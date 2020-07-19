شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس محمد أحمد مرسى يحلف اليمين وزيرا للإنتاج الحربى خلفا للعصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء مهندس محمد أحمد مرسى، أنه قد أدى حلف اليمين اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بدء لعمله وزيرا للإنتاج الحربى، خلفا للفريق الراحل محمد العصار، والذى وافته المنية فى 6 يوليو الماضى.

والمهندس محمد أحمد مرسى، شغل منصب مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، ومساعدا لوزير الدفاع، وعمل مديرا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة، قبل أن يترقى لمنصب مساعد وزير الدفاع، ثم مديرا عاما للهيئة العربية للتصنيع.