شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس مائل للحرارة رطب والرطوبة 85% بالقاهرة والعظمى 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين ، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، طقس معتدل والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

و يشهد اليوم الأحد ، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، طقس معتدل والرياح معتدلة.

كما يشهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة .