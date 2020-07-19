شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى للبرلمان:لن نقف مكتوفى الأيدى إزاء سد النهضة ولا نقوم بدور المتفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن الدولة لا ولن تقف مكتوفة الأيدى إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي، وذلك خلال كلمته باجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة إمكانية توفير قروض للمزارعين لتطوير منظومة الرى والصرف .

و قال وزير الرى: "الأمر ليس سهلا، وهناك تحديات ولكن لن نقف مكتوفى الأيدى و نتفرج ولدينا أدوات داخلية".

وأشار وزير الري إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع نتائج المفاوضات بشكل مستمر متابعا أنه سيتم عقد اجتماع الثلاثاء القادم فيما يخص سد النهضة الإثيوبي، في إشارة للقمة الإفريقية المصغرة التي ستعقد الثلاثاء القادم للتداول حول سد النهضة الإثيوبى يوم 21 يوليو.

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و قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة بمجلس النواب " الجميع يهتم بقضية سد النهضة الاثيوبي، نحن جميعا داعمين للقيادة السياسية في قضية السد لأن هذا مصيرنا ونحن في يد أمينة".

وأكد رئيس لجنة المشروعات تأييده للفكر الذي تتجه له الدولة و هو الري بالتنقيط بدلا من الري بالغمر، مشيدا بفكرة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لخلق فرص عمل و رؤية واضحة يعتمد عليها الشباب .

و تابع: " تم وضع النقاط على الحروف و انتهاء الدراسة الخاصة بهذا الموضوع والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات".

وأشاد رئيس اللجنة بحرص الوزير على شرح الأمور للفلاحين لتصل الأفكار للمواطنين في النجوع عبر لغة بسيطة وسهلة .