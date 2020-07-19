إنفو جراف.. طريقة التقديم لكلية الشرطة هذا العام × 10 خطوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه أنظار عدد من طلاب الثانوية العامة نحو أكاديمية الشرطة للالتحاق بمصنع الرجال، ذلك الحلم الذي طالما راود بعض الطلاب. ويقدم ”الخليج 365” في خطوات بسيطة للطلاب طريقة التقديم لكلية الشرطة لهذا العام: 1ـ الدخول على موقع وزارة الداخلية ( https://www.moi.gov.eg) 2 ـ يدخل الطالب "الرقم القومي – رقم الجلوس". 3 ـ تظهر للطالب البيانات الخاصة به فيسجلها 4 ـ يختار الطالب يوم من بين ثلاثة أيام لأداء اختبار القدرات. Advertisements 5 ـ يظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السري الخاص به الذي سوف يتواصل به 6 ـ ينوه للطالب بطباعة الإفادة الدالة على تقدمه للالتحاق بالكلية 7 ـ يحضر الطالب 4 صور مقاس "4 × 6" شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومي – شهادة الثانوية العامة 8 ـ يطبع الطالب نموذج طلب الالتحاق بالكلية، ويملأ البيانات 9 ـ يدخل لأكاديمية الشرطة من البوابة 5 ويحصل على ملف التقديم 10 ـ يتوجه للجنته لاستلام بطاقة التردد ثم إجراء الاختبارات

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