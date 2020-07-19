شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع يكرم المهندس محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، منذ قليل، اللواء مهندس محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى الجديد، والذى كان يشغل منصب مدير عام الهيئة، حتى أدائه حلف اليمين اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بدءا لعمله وزيرا للإنتاج الحربى، خلفا للفريق الراحل محمد العصار، والذى وافته المنية فى 6 يوليو الماضى.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، أن المهندس محمد أحمد مرسى، شخصية جديرة بالاحترام، وله سمعة طيبة طوال عمله بالهيئة، وسيكون إضافة كبيرة فى مكانه، متمنيا التوفيق له الفترة المقبلة، ووعد الطرفين استمرار التعاون المشترك بينهما.

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والمهندس محمد أحمد مرسى، شغل منصب مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، ومساعدا لوزير الدفاع، وعمل مديرا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة، قبل أن يترقى لمنصب مساعد وزير الدفاع، ثم مديرا عاما للهيئة العربية للتصنيع.