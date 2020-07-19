شكرا لقرائتكم خبر عن هل الزواج يمنع الطلاب من الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترطت أكاديمية الشرطة فى الطلاب الراغبين للالتحاق بها، ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية، حيث تبدأ أكاديمية الشرطة فى تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها "العام الماضي" بداية من غدا الاثنين، ولمدة 11 يوما، على أن يكون التقديم "أون لاين" عبر موقع وزارة الداخلية بينما يتم التقديم للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها هذا العام بداية من 5 أغسطس حتى 20 من نفس الشهر.

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة، فى إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975، بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته، والقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة وتعديلاته.

ويحصل الملتحقون بكلية الشرطة بالعديد من المزايا، أبرزها يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، رعاية رياضية بالاشتراط فى نوادى الشرطة على مستوى الجمهورية، رعاية اجتماعية "المصايف- الحج- العمرة –الرحلات"، رعاية ثقافية" السماح بالدراسات العليا والبعثات".

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.