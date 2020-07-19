بإجمالي 30 سنة.. ضبط هارب من تنفيذ 23 حكمًا قضائيًا في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص) مطلوب للتنفيذ عليه في 23 حكم حبس جزئي في قضايا "تبديد، شيكات" بإجمالي عقوبات بلغت (29 سنه و8 شهور وأسبوعين)، وبحوزته (فرد خرطوش - 4 طلقات لذات العيار).

وواجه الرائدان سعد محمد، وطارق مدحت محمد مصطفى، في مباحث قسم شرطة الساحل المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.