محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص) مطلوب للتنفيذ عليه في 23 حكم حبس جزئي في قضايا "تبديد، شيكات" بإجمالي عقوبات بلغت (29 سنه و8 شهور وأسبوعين)، وبحوزته (فرد خرطوش - 4 طلقات لذات العيار).
وواجه الرائدان سعد محمد، وطارق مدحت محمد مصطفى، في مباحث قسم شرطة الساحل المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بإجمالي 30 سنة.. ضبط هارب من تنفيذ 23 حكمًا قضائيًا في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.