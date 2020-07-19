بينها طبنجة شرطة مسروقة.. ضبط سائق بحوزته أسلحة نارية وذخائر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق- مقيم بالجيزة، وأصل بلدته مركز شرطة العدوه بالمنيا) حال استقلاله سيارة وبحوزته (طبنجة - فرد خرطوش, وطلقتان لذات العيار- طبنجة صوت).

بمواجهة المتهم، اعترف بتحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) "جاري تحديده وضبطه"، لتوصيلها لأحد الأشخاص" لا يعلم بياناته ".

وتبين أن الطبنجة المضبوطة مبلغ بسرقتها من ديوان مركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا أبان أحداث العدوة في غضون عام 2013م.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.