محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
كشفت تحقيقات نيابة الخليفة تفاصيل جديدة في مقتل عادل حمدي بطعنات جزارين في منطقة الإباجية بالسيدة عائشة.
وحسب التحقيقات، فإن المشاجرة بدأت بين أشقاء "عادل" الصغار وبين المتهمين أثناء رقصهم بالسنج داخل أحد الأفراح، فأصيب أحد المتهمين في يده.
وأضاف شهود عيان في التحقيقات، أن المتهمين عزموا على التشاجر مع أشقاء المجني عليه، فقام الأخير بالنزول إليهم بمفرده للاعتذار ومصالحتهم على إخوته، فانهالوا عليه طعنا بالكزالك والسنج في أنحاء متفرقة من جسده "قطعوه زي الدبيحة في الشارع" وأصابوا أشقائه.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات وصرحت بتشريح جثة المجني عليه، وتسليمه لذويه لدفنه.
كانت هذه تفاصيل خبر رقصة فرح انتهت بجثة.. تفاصيل مقتل عامل رخام بطعنات جزارين في السيدة عائشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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