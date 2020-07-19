تجديد حبس 6 متهمين في واقعة الاعتداء على فتاة "تيك توك" منه عبدالعزيز 45 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح جنوب الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس ٦ متهمين في قضية الاعتداء على فتاة التيك توك منة عبدالعزيز ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
كان النائب العام أمر، باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية- وشهرتها "منة عبد العزيز"- بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع "وزارة التضامن الاجتماعي" لـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا"، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها
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