تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم السيدة زينب، اليوم الأحد، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لقيامهم بأعمال حفر داخل إحدى المدارس بقصد التنقيب عن الآثار.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، تفيد قيام فرد أمن بإحدى المدارس بدائرة القسم بأعمال حفر داخل الغرفة الخاصة به بالمدرسة محل عمله، بمساعدة زوجته وأبن شقيقتها، بقصد التنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته زوجته "ربة منزل" مقيمة بذات العنوان، وطالب" نجل شقيقتها، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الغرفة المُشار إليها، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها 1 متر بعمق 10 أمتار -أدوات حفر وتنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.