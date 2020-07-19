اكتمال رحلة العطاء القضائي للمستشار يحيى خضري نوبي عضو المجلس الخاص بمجلس الدولة ورئيس التفتيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

اكتملت رحلة العطاء القضائي المستشار يحيى خضري نوبي، نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص، وكان آخر منصب تقلده رئيس إدارة التفتيش الفني بالمجلس، وقد ودع المنصب في صمت القديسين في محراب العدالة.

والمستشار نوبي من دفعة عام 1972 بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وحصل على خمس دبلومات للقانون خلال 1975 حتى 1983 في القانون العام والخاص والجنائي والشريعة الإسلامية بجامعة عين شمس ودبلوم تخصصي من المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس عام 1988.

وتاريخ المستشار يحيى خضري نوبي زاخر بالعمل في العديد من جهات الدولة على مدار تاريخه القضائي، فقد أوفد في منحة تدريبية بفرنسا لمدة عام اعتباراً من 1/10/1987 حتى 9/10/1988 وحصل خلالها على دبلوم التخصص في العلوم الإدارية من المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس عام 1988، وأعد اللائحة الخاصة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة عند نشأتها حينما كان مستشارا لها الفترة من 2/5/1984 حتى 14/7/1987.

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واُعير نوبي مستشاراً قانونياً بوزارة البرق والبريد والهاتف بالسعودية الفترة من 30/11/1991 حتى 30/11/1995، وتولى عضوية الهيئة العامة لمشروعات تخطيط النقل عام 2002، ورئاسة اللجنة الوزارية المختصة للتحقق من تقييم أصول الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري عام 1999، وتولى رئاسة لجنة التظلمات من القرارات الصادرة من وزير الاقتصاد والهيئة العامة لسوق المال بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 12 لسنة 1999 المدة من 1999 حتى 2005، ورئيس اللجنة الثالثة للتظلمات للهيئة العامة لسوق المال خلال المدة من 2006 حتى 2014 .

كما عمل مستشاراً قانونياً لهيئة الطاقة الذرية منذ عام 2004 حتى عام 2018 وعضوية مجلس إدارة الهيئة التي شاركت في مشروع محطات الطاقة النووية في الضبعة، وهي أطول فترة قضاها مستشار قانوني لتلك الهيئة ذات الأهمية، وتولى عضوية اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتسوية منازعات عقود الاستثمار بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 574 لسنة 2018، والمشاركة في أعمال ملتقى إدارة المشاريع الهندسية والاستشارية العملاقة التي انعقدت بشرم الشيخ خلال المدة 19- 20 ديسمبر 2018، وتولى رئاسة مجلس تأديب السفراء من الفئة الممتازة والسفراء الوزراء المفوضين بوزارة الخارجية بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 478 لسنة 2019 ، وعضوية مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 590 لسنة 2019 , كما ترأس المحكمة الإدارية العليا دائرة العقود الإدارية وأصدر العديد من الأحكام القضائية التي احتوت على مبادئ استرجاع أراضي الدولة.

وقد ودع المستشار يحيى خضري العديد من زملائه وتلاميذه وتمنوا له النجاح في مواقع أخرى من العمل العام للوطن.