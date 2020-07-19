سرقهم فقتلوه.. تفاصيل إحالة 3 أشقاء لمحكمة الجنايات في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

أمرت نياية حوادث شمال الجيزة، اليوم الأحد، بإحالة 3 أشقاء، إلى محكمة الجنايات، لقيامهم بسحل بائع متجول وضربه حتى الموت؛ لاتهامه بسرقة توك توك من جراج يمتلكونه بمنطقة إمبابة.

وكشفت التحقيقات أن ملاك جراج بمنطقة امبابة علموا بقيام شاب بسرقة توك توك من داخل الجراج فقاموا بمطاردته وصولا لمنطقة الوراق حتى تمكنوا من ضبطه وانهالوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء وسحلوه في الشارع حتى أصيب بعض إصابات تمثلت في جروح قطعية بأنحاء متفرقة من الجسد.

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وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين الأشقاء الثلاثة حملوا المجني عليه داخل التوك توك الذي سرقه وعادوا به إلى الجراج بإمبابة وألقوه بداخله لفترة حتى حضر مالك التوك توك لاستلامه وشاهد المجني عليه في حالة إعياء وما أن أدرك المتهمون أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة قاموا بحمله والتخلص من جثته بإحدى قرى مركز منشأة القناطر.

وأجرى فريق من نيابة حوادث شمال الجيزة معاينة تصويرية لكافة الأماكن التي شهدت الواقعة حيث تم التوجه إلى مسرح التعدي على القتيل بالضرب بالوراق وسماع شهادة عدد من شهود العيان على الواقعة والذين سردوها كاملة ثم التوجه إلى مكان احتجازه بالجراج بمنطقة امبابة والذي أكد الشاهد مالك التوك توك تواجده بداخله وأخيرا إجراء معاينة لموقع العثور على الجثة على حافة ترعة بقرية ذات الكوم بدائرة مركز منشأة القناطر.

واجهت النيابة المتهمين الثلاثة بالتحريات وأقوال الشهود ليعترفوا بارتكابهم الجريمة، وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.