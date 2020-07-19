بعد إجراء الإصلاحات.. إعادة فتح كوبري الفنجري القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، فتح كوبري الفنجري القديم، بعد الانتهاء من الإصلاحات التي أجريت له.

وكانت إدارة مرور القاهرة، عينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنا مع تنفيذ أعمال إصلاحات طارئة لفاصل منزل كوبري الفنجري القديم القادم من مدينة نصر إلى حدائق القبة.

وتم تنفيذ الأعمال من منتصف ليل الخميس الماضي حتى صباح اليوم الأحد.