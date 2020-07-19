عبد العال يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان للتصويت علي 9 قوانين

محمد اسماعيل - القاهرة - افتتح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اعمال الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الرأي النهائي على 9 مشروعات بقوانين، إضافة إلى مناقشة 9 مشروعات قوانين أخرى. وتعد أبرز القوانين التي يناقشها المجلس هي قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 ومشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

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