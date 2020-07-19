200 مليون دولار.. الحكومة تناقش البنك الدولي لتمويل "إدارة تلوث الهواء" بالقاهرة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستثمارات التي تدعم مكافحة تغير المناخ وقضايا البيئة في مصر مهمة؛ حيث إن المشروع يمثل محورًا مهمًّا في خطة الدولة لدعم ما يُسمى بـ"التعافي الأخضر"، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الوقائية سواء في ما يتعلق بتلوث الهواء أو المخلفات الصلبة، وذلك في إطار وجود علاقة مباشرة بين التلوث وصحة المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة وزراء التعاون الدولي، والبيئة، والتنمية المحلية، اليوم الأحد، في الاجتماع الختامي مع بعثة البنك الدولي في مصر، عبر الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على نتائج ومخرجات ختام أعمال البعثة لإعداد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والمقترح تمويله بقيمة 200 مليون دولار، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة المفاوضات، بحضور ممثلي وزارات الصحة والسكان والتخطيط والنقل، ومحافظ القليوبية، ونائب محافظ الجيزة، بجانب ممثلي البنك الدولي وفرق العمل المسؤولة عن المشروع.

وأشارت المشاط إلى التعاون الوثيق بين وزارة التعاون الدولي والبيئة في هذا الصدد.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي باستعداد وزارة التعاون الدولي لبدء المفاوضات مع البنك الدولي بشأن هذا المشروع المهم، وتوفير سُبل الدعم الممكنة لإنجاز الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع؛ لما له من أهمية في ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى والحد من آثار التغيرات المناخية، خصوصًا في ظل التوجيهات السياسية بسرعة القضاء على هذه الظاهرة، مشيرةً إلى الانتهاء من وثيقة المشاورات الأخيرة الخاصة بالمشروع، وبدأ العمل على إعداد كوادر من فريق وزارة البيئة لتجهيز الوحدة الخاصة بالتنسيق للمشروع.

وأشادت فؤاد بدعم البنك الدولي خلال العامين الماضيين؛ خصوصاً في مجال الدراسات الخاصة بتلوث الهواء وآثاره البيئية بالقاهرة الكبرى، والبيانات التي أعدتها منظومة الرصد البيئي بوزارة البيئة، وأظهرت أن قطاع النقل والحرق المكشوف للمخلفات من الأسباب الرئيسية في مشكلة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى.

وشددت وزيرة البيئة على أن العامل الأساسي لنجاح المشروع هو التنسيق والتعاون الفعال لتذليل كل الصعوبات بين الشركاء في هذا المشروع من الوزارات والجهات المعنية، كما أثنت على دور وزارة التعاون الدولي في الدفع بهذا المشروع ووضعه حيز التنفيذ والانتهاء من الإجراءات الخاصة به.

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وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على نجاح المشروعات التي يتم التعاون فيها مع كل الشركاء الدوليين؛ وعلى رأسهم البنك الدولي، خصوصًا في ظل التعاون المشترك في مشروع تحسين جودة الهواء بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)؛ للحد من مشكلة التلوث وتنفيذ الخطط الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى.

وأوضح شعراوي أنه في ما يخص ملف منظومة المخلفات الصلبة فسيتم إنشاء مجمع متكامل لتدوير المخلفات بمختلف أنواعها ومعالجتها والتخلص منها؛ خصوصًا المخلفات الصلبة والطبية والهدم والبناء والخطرة، لافتاً إلى أن هذا المجمع تم تحديد موقعه في مدينة العاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان وسيكون مخصصًا لمحافظتي القاهرة والقليوبية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية مشروع تحسين الهواء بالقاهرة الكبرى؛ لخفض انبعاثات المركبات وأوتوبيسات هيئة النقل العام وتحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة، بما يواكب جهود الدولة المصرية لاستخدام الطاقات الجديدة والتوسع في الأوتوبيسات الكهربائية والتي تعمل بالغاز الطبيعي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين فرق العمل من ممثلي الوزارات المعنية بالمشروع والبنك الدولي للمتابعة المستمرة لكل المستجدات على أرض الواقع؛ لتذليل والتغلب على أية عقبات أو تحديات لسرعة حلها على الفور.

وقالت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إن تلوث الهواء أحد أخطر المشكلات البيئية في القاهرة الكبرى، وقد حرصت مصر على إدراج قضية حماية البيئة ضمن خططها القومية؛ وبخاصة استراتيجية التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البنك الدولي والحكومة المصرية عقدا اجتماعًا رفيع المستوى لبحث تفاصيل مشروع تلوث الهواء في القاهرة الكبرى والتغير المناخي يهدف إلى خفض معدلات تلوث الهواء في ما يعد خطوة أساسية لتحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وفي ذات السياق، أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه يتم حاليًّا العمل على النهوض بمنظومة القمامة بالمحافظة من خلال إنشاء وحدة جديدة لإدارة المخلفات وتدويرها بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات للاستفادة من الخبراء في تلك المجال، فضلًا عن زيادة عدد المحطات الوسيطة بالمحافظة وزيادة عدد المعدات ورفع كفاءة الموجود بمجالس المدن والأحياء، بالإضافة إلى إنشاء مدفن جديد للمحافظة يستوعب أكبر قدر من المخلفات.

وخلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو، عقدت بعثة البنك الدولي عدة اجتماعات مع المسؤولين في مصر؛ بهدف التحضير للتفاوض على مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وخلال الاجتماعات تمت مناقشة أهداف المشروع ومكوناته.

ويشارك في تنفيذ المشروع عدد من الجهات المعنية وهي (وزارة البيئة - وزارة التنمية المحلية - وزارة النقل - وزارة الصحة – محافظات: القليوبية والقاهرة والجيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة)، وسيقوم المشروع برفع القدرة على الاستجابة للمخاطر البيئية كما سيعمل علي تعزيز المشاركة المجتمعية في قضايا البيئة.

وتضم محفظة المشروعات الجارية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير 16 مشروعًا بقيمة 4.9 مليار دولار، في مجالات الإسكان الاجتماعي والصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي والبترول والتنمية المحلية والصرف الصحي والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والبيئة.