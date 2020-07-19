جهاز مدينة بدر يشن حملة مكبرة لضبط مخالفات تغيير النشاط ورفع الإشغالات بالحى الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم شن حملة مكبرة لضبط مخالفات تغيير النشاط بالوحدات وقطع الأراضي السكنية، وكذا رفع الإشغالات والمخالفات بالمجاورات ١، ٢، ٣، بالحي الثالث، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وقال مندور، في بيان اليوم، أسفرت الحملة عن رفع العديد من الاشغالات، وضبط مخالفات تغيير نشاط بعدد من الوحدات، ومخالفات تغيير نشاط بالبدرومات لقطع أراض سكنية، كما تم التحفظ على ٣ ثلاجات عرض و٤ اسطوانات غاز لمحال مخالفة، واسطوانتي منازل وعربة بيع مأكولات، ومطبخ من الألومينتال، و ١١٢ كرسي، و٤ أبواب حديد كيريتال، كما تم تحرير ٣٩ محضرا ما بين مخالفات إشغال ومخالفات شروط تخصيص.

وأكد مندور استمرار حملات ضبط المخالفات ورفع الإشغالات لتشمل أنحاء المدينة كافة، بهدف القضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع المظاهر العشوائية والحفاظ على النسق الحضاري بالمدن الجديدة.