القوى العاملة: تعيين 195 شاباً بمحافظة دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 195 شاباً في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 156 شابا.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن ذلك جاء وفقا للتقرير الوارد من منى الأطروشي مدير المديرية عما قامت به خلال شهر يونيو الماضي.

وكشف التقرير، أنه تم عمل حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 294 منشأة وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.