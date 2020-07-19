أخبار مصر | رجائي عطية يوجه رسالة للمحامين الجدد.. ويكشف عن وصية والده (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رجائي عطية يوجه رسالة للمحامين الجدد.. ويكشف عن وصية والده (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نقيب المحامين رجائي عطية: إن المحاماة أدب، في العبارة، الصياغة، السرد، السلوك، لذلك لم يكن غريبا أن تكون هناك مصاهرة بين المحاماة والأدب.

وتابع: إنها رسالة وليست مجرد مهنة بزغ فيها هذا القدر من الزعماء والأدباء والمفكرين، أمثال أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، الزعماء مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول، والأدباء والمفكرين كتوفيق الحكيم، ويحيى حقي، ومحمد التابعي، ومحمد حسين هيكل، وإحسان عبد القدوس، وموسى صبري، مضيفا: "كل هؤلاء العمالقة كانوا رجال قانون".

وقال خلال جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد: "من نصيبكم أنكم تبدؤون المحاماة في وقت دقيق، وأشعر اليوم بالأسى بعد طيلة سنوات عملي بالمحاماة على ما آلت إليه، لأنني عاصرت أيام رائعة وتلقيت من أساتذة رائعين وحكمتنا التقاليد والآداب".

نصائح للمحامين الجدد

وتابع النقيب العام: "نحن نبحث عن أدب اللفظ والبعد عن الانحطاط، فنحن نعيش فترة نجد فيها من يسب أكبر أساتذته في العلم والسن وبألفاظ بالغة البشاعة".

ووجه "عطية" حديثه لشباب المهنة قائلا: "الأمل فيكم في أن تزرعوا زرعا جديدا وتعودوا بنا للمحاماة التي كانت، لأنكم صفحات بيضاء لم تتلوث بما تلوثت به صفحات الآخرين، وليكن ولائكم للمحاماة لا لأشخاص، فالآفة أتتنا من هذا السبيل، وصارت العلاقة بين الطرفين علاقة مصالح وسبوبة وضاع الحق وضاعت النقابة وضاعت المحاماة".

وتابع: "أمامكم رحلة طويلة جدًا، أرجو أن نلتقي وأياكم في مناسبات أخرى، وأذكركم وأنتم ستدخلون إلى ساحات المحاكم بأهمية مظهر المحامي والمحامية وخاصة في سن الشباب، فالالتزام بالزي والشكل يجبر من تتعاملون معهم على احترامكم، ولا تفرطوا في رداء المحاماة المتمثل في الروب، كما أن ذلك لا يبيح أن يكون المستور تحته خارج عن التقاليد".

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حضور الجلسات في المحاكم

ونصح النقيب، شباب المهنة بحضور الجلسات في المحاكم، "لأن أعز ما يمكن أن يكتسبوه من خبرات سيكون حضور الجلسات وما يجري فيها وليس الجلوس في غرف المحامين انتظارا لدورهم في الرول، كما أن التعلم ممن يخطأ أكثر ممن يصيب".

وأوضح "عطية، أن والده كان محاميا ضليعا، أوصاني بحضور الجلسات والتعلُم، فاستفدت من أخطاء الآخرين أكثر مما استفدت من الصواب، واستمعت للعديد من عمالقة المهنة خلال مرافعاتهم واستقرت في وجداني، ففي المحاكم ستتعلمون أكثر مما القراءة في الكتب، كما أن الدراسة في كلية الحقوق يعطي المفاتيح الصحيحة وليس نهاية المطاف.

مشوار العلم والمعرفة

وواصل نصائحه للشباب قائلا: "أنتم في بداية مشوار قوامه العلم والمعرفة ويعظمان بالأدب المحاماة، والأمانة، واحترام الكبير، والعطف على الصغير، واليمين القانونية نصت على مبادئ المحاماة، فالشرف والأمانة التي يحملها المحامي صاحب الرسالة، وقال عنها الرسول لصاحبه أبي ذر الغفاري: "إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها".

وتابع: "في اللحظة التي تستقبل موكلك فيها بدأت في حمل الأمانة، وعليك حفظ أسراره، ونص القسم على سر المهنة، والقانون أعفى من الشهادة حفاظا على تلك الأمانة ويعاقب حال افشاء تلك الأمانة، كما نصت اليمين القانونية على الاستقلال، فبه يحلق المحامي في الأفق ويقول ما يشاء ويكون سيد نفسه، وحال التفريط فيه يكون المحامي ففرط في الأمانة وأعطى رأيه وفكره لغيره".

وعقدت نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد من محافظات الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، دمياط، شمال وجنوب سيناء، ومطروح، اليوم الأحد، بقاعة اتحاد عمال مصر.

ترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، بحضور أعضاء المجلس حسين الجمال، وأبو بكر ضوه، ومحمد الكسار، ومحمد عبد الوهاب.