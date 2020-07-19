أخبار مصر | لأول مرة داخل البرلمان.. لجنة الاتصالات تعقد اجتماعا بالفيديو كونفرانس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لأول مرة داخل البرلمان.. لجنة الاتصالات تعقد اجتماعا بالفيديو كونفرانس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف اليوم الأحد، اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المُقدمة من النواب.

وعقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي اجتماعا لها، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، وذلك بحضور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، وبمشاركة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات عبر تقنيه " الفيديو كونفرانس"، لاول مرة داخل مجلس النواب.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، ٕإن الاجتماع يأتي ضمن سلسله من اللقاءات للوقوف علي تفاصيل وتطورات خطة مصر للتحول الرقمي، حيث سيعقد،غدا الاثنين، اجتماعًا بشان الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، بحضور المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، علي أن يوضح خلاله الإجراءات الجديدة لتشجيع الدفع الإلكتروني في إطار استراتيجية الدولة وخططها لتحقيق التحول للمجتمع الرقمي، وتعزيز آليات الشمول المالي بالاعتماد علي المدفوعات الرقمية.

وشدد بدوي علي أهمية ملف التحول الرقمي في مصر وانعكاساته الايجابية على المؤشرات الاقتصاد، حيث سيلعب دورا كبيرًا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنية إلي البلاد من خلال البنية التحتية القوية التي سيوفرها، فضلًا عن كونه يسهل الوقت والجهد وتقديم خدمات فاعلة وسريعة للمواطنين.

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد فتحت ملف التحول الرقمي بمناقشة كافة المشاكل والتحديات التي تواجهه في ضوء طلبات الإحاطة التي قدمت من النواب، ووجهت الأمر خطابًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لتوجيه المحافظين بتذليل أي عقبات والتعاون مع الجهات المعنية بالتنفيذ.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة،اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين، ومن المُقرر أن يأخذ مجلس النواب في جلسته، الرأي النهائي على 9 من مشروعات القوانين، كالتالي:

1- مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

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2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قـانون شـركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسـنة 1991.

3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20192020.

4- مشروع قانون بشأن المساهمة التكافليــة لمواجهــة بعــض التــداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهـن الطبية العاملين بالجهات التابعة لـوزارة الصـحة والسـكان مـن غير المخاطبين بقوانين أو لـوائح خاصـة الصـادر بـالقرار بقـانون رقـم 14لسنة 2014، وبمد الخدمـة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشـاء صـندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشـاء صندوق مصر.

7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم 1 لسـنة 2019 بإنشـاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

8- مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قـانون ضـريبة الدمغة الصـادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقـانون الضـريبة علـى الـدخل الصـادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

9- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.