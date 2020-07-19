أخبار مصر | طلب إحاطة لوزير الإعلام لغلق القنوات الفضائية غير المُرخصة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة لوزير الإعلام لغلق القنوات الفضائية غير المُرخصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام بشأن غلق القنوات الفضائية غير المُرخصة.

وأشار "طلعت" في طلبه، اليوم الأحد، إلى أن عددا كبيرا من القنوات الفضائية التي ظهرت في الفترة الأخيرة بدون تراخيص وتستخدم أسماء بعض المشاهير أو تستغل بعض أسماء شهرتهم وتقوم ببث بعض الأعمال الدرامية والأفلام بدون الحصول على إذن من الشركات المنتجة.

وأكد أن الأزمة الأكبر أن أصحاب هذه القنوات يستغلونها نافذة لبث إعلانات لبعض المنتجات مجهولة المصدر، فضلًا عن بعض المدعين بأنهم أطباء يقدمون بعض الوصفات العلاجية والتخسيس وغيرها وكل هذه الوصفات غير علمية وتمثل كارثة صحية.

وقال إن هذه القنوات لا تتوقف عند تقديم الأعمال الدرامية والأفلام، ولكن بعضها تخصص في الأطفال، ويتخلل المواد التي يتم تقديمها أيضا إعلانات لا تتناسب مع أعمارهم وهو ما يخالف كل القوانين التي تقر بالحفاظ على حقوق الطفل وعدم استغلالهم في المواد الإعلانية.

ولفت "طلعت" إلى أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل إن بعض هذه القنوات تقوم بالإعلان عن بعض منتجات علاج فيروس كورونا مستغلين في ذلك حاجة الناس وبحثهم عن أي علاج.

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وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة ووزارة الدولة للإعلام باتخاذ اللازم في مواجهة هذه القنوات وإغلاقها وتقديم أصحابها للمحاكمة بسبب ما ارتكبوه من مخالفات واضحة للقانون.