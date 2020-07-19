أخبار مصر | طلب إحاطة لوزير الإعلام لغلق القنوات الفضائية غير المُرخصة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة لوزير الإعلام لغلق القنوات الفضائية غير المُرخصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام بشأن غلق القنوات الفضائية غير المُرخصة.
وأشار "طلعت" في طلبه، اليوم الأحد، إلى أن عددا كبيرا من القنوات الفضائية التي ظهرت في الفترة الأخيرة بدون تراخيص وتستخدم أسماء بعض المشاهير أو تستغل بعض أسماء شهرتهم وتقوم ببث بعض الأعمال الدرامية والأفلام بدون الحصول على إذن من الشركات المنتجة.
وأكد أن الأزمة الأكبر أن أصحاب هذه القنوات يستغلونها نافذة لبث إعلانات لبعض المنتجات مجهولة المصدر، فضلًا عن بعض المدعين بأنهم أطباء يقدمون بعض الوصفات العلاجية والتخسيس وغيرها وكل هذه الوصفات غير علمية وتمثل كارثة صحية.
وقال إن هذه القنوات لا تتوقف عند تقديم الأعمال الدرامية والأفلام، ولكن بعضها تخصص في الأطفال، ويتخلل المواد التي يتم تقديمها أيضا إعلانات لا تتناسب مع أعمارهم وهو ما يخالف كل القوانين التي تقر بالحفاظ على حقوق الطفل وعدم استغلالهم في المواد الإعلانية.
ولفت "طلعت" إلى أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل إن بعض هذه القنوات تقوم بالإعلان عن بعض منتجات علاج فيروس كورونا مستغلين في ذلك حاجة الناس وبحثهم عن أي علاج.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة ووزارة الدولة للإعلام باتخاذ اللازم في مواجهة هذه القنوات وإغلاقها وتقديم أصحابها للمحاكمة بسبب ما ارتكبوه من مخالفات واضحة للقانون.
ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.
وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.