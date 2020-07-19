أخبار مصر | برلماني يطالب بإلغاء دور الجامعة العربية وتأجير مقرها: "متخاذلة"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بإلغاء دور الجامعة العربية وتأجير مقرها: "متخاذلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى السفير سامح شكري وزير الخارجية بشأن تخاذل دور جامعة الدول العربية وضعف موقفها في حل القضايا التي تمس الأمن القومي العربي.

وأشار "السيد" في طلبه، اليوم الأحد، إلي ضعف دور جامعة الدول العربية وترهل الموقف العربي من القضايا التي تمس عالمنا العربي، لافتًا إلى أن دور جامعة الدول العربية بدأ يضعف منذ عجزها عن مواجهة أطماع الرئيس الأمريكي جورج بوش، مما تسبب في تقسيم دولة العراق وإباحة التدخلات الخارجية في هذه الدولة الشقيقة، وشبه مساندة حلف الناتو في التدخل في الدولة الليبية أثناء ما يسمى بالربيع العربي في ليبيا، مما أوصلها لما وصلت إليه.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن موقف جامعة الدول العربية كان ضعيفا تجاه الدولة السورية واليمنية، مطالبا بإلغاء دورها وتأجير مقرها مع احتفاظ البرلمان العربي في عقد اجتماعاته في هذا المبنى العريق والغير مستفاد منه ومن دور القائمين عليه.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه كان آخر هذه المواقف المحالة إلي جامعة الدول العربية هو موقفها من عدم المساندة الحقيقية والفعالة للموقف العربي تجاه القضية الليبية، وقضية سد النهضة الإثيوبي.

Advertisements

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.