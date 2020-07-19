أخبار مصر | القوى العاملة: تحصيل 4 ملايين جنيه مستحقات 949 عاملا مصريا بالسعودية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تحصيل 4 ملايين جنيه مستحقات 949 عاملا مصريا بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصَّل، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالمملكة العربية السعودية، في تحصيل مستحقات 949 عاملًا مصريًا.
وكشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تحصيل مستحقات 949 عاملًا مصريًا، وبلغت مليونا و791 ألفا و504 ريالات سعودية، أي ما يقرب من 4 ملايين و283 ألفا و638 جنيها مصريا تقريبا، فضلا عن تجديد عقود وتأشيرات العمل تم اعتمادها لـ 60 عاملا.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك من اللحق العمالي وليد عبد الرازاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار فيه إلى أن المكتب تلقي شهر يونيو الماضي 29 شكوى من العمال المصريين، حل منها 20 شكوى بالطرق الودية ، وتم إحالة 3 شكوى إلى الجهات القضاء، ومازال هناك 6 شكاوى قيد البحث والدراسة.
وبلغ إجمالي الزيارات الخاصة بالجهات الحكومية المعنية، والميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، والاستشارات العمالية المقدمة من العمال 2507، ووصل عدد الطلبات المنتهية مراجعتها والتي تم تجديد رخصة العمل وتأشيرة الخروج النهائي 128 عاملًا.
انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.