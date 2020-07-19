أخبار مصر | القوى العاملة: تحصيل 4 ملايين جنيه مستحقات 949 عاملا مصريا بالسعودية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تحصيل 4 ملايين جنيه مستحقات 949 عاملا مصريا بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصَّل، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالمملكة العربية السعودية، في تحصيل مستحقات 949 عاملًا مصريًا.

وكشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تحصيل مستحقات 949 عاملًا مصريًا، وبلغت مليونا و791 ألفا و504 ريالات سعودية، أي ما يقرب من 4 ملايين و283 ألفا و638 جنيها مصريا تقريبا، فضلا عن تجديد عقود وتأشيرات العمل تم اعتمادها لـ 60 عاملا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك من اللحق العمالي وليد عبد الرازاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار فيه إلى أن المكتب تلقي شهر يونيو الماضي 29 شكوى من العمال المصريين، حل منها 20 شكوى بالطرق الودية ، وتم إحالة 3 شكوى إلى الجهات القضاء، ومازال هناك 6 شكاوى قيد البحث والدراسة.

وبلغ إجمالي الزيارات الخاصة بالجهات الحكومية المعنية، والميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، والاستشارات العمالية المقدمة من العمال 2507، ووصل عدد الطلبات المنتهية مراجعتها والتي تم تجديد رخصة العمل وتأشيرة الخروج النهائي 128 عاملًا.