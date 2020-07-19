أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: إنشاء مجمع متكامل لتدوير المخلفات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: إنشاء مجمع متكامل لتدوير المخلفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على نجاح المشروعات التى يتم التعاون فيها مع كل الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم البنك الدولى خاصة في ظل التعاون المشترك في مشروع تحسين جودة الهواء بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) للحد من مشكلة التلوث وتنفيذ الخطط الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى.

وأوضح في كلمته اليوم الأحد، خلال اجتماعه مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عبر الفيديو كونفرانس، أنه فيما يخص ملف منظومة المخلفات الصلبة فسيتم إنشاء مجمع متكامل لتدوير المخلفات بمختلف أنواعها ومعالجتها والتخلص منها خاصة المخلفات الصلبة والطبية والهدم والبناء والخطرة.

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وقال: إن هذا المجمع تم تحديد موقعه في مدينة العاشر من رمضان، وذلك على مساحة 1200 فدان وسيكون مخصص لمحافظتى القاهرة والقليوبية.

وأشار إلى أهمية مشروع تحسين الهواء بالقاهرة الكبرى لخفض انبعاثات المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة، بما يواكب جهود الدولة المصرية لاستخدام الطاقات الجديدة والتوسع في الأتوبيسات الكهربائية والتي تعمل بالغاز الطبيعى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وشدد على أهمية استمرار التعاون بين فرق العمل من ممثلي الوزارات المعنية بالمشروع والبنك الدولي للمتابعة المستمرة لكل المستجدات على أرض الواقع لتذليل والتغلب على أية عقبات أو تحديات لسرعة حلها على الفور.