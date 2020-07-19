أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 195 شاباً في دمياط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين 195 شاباً في دمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، 195 شابًا من الخريجين بإحدى منشآت القطاع الخاص الاستثماري، وذلك من خلال مكاتب التشغيل.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية عما قامت به خلال شهر يونيو الماضي، أشارت فيه إلى أنه تم عمل حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 294 منشأة وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 .

وصول 5 رحلات طيران تقل 915 عاملا مصريا من العالقين بالكويت.. اليوم

تعبر مطار الكويت الدولي 10 رحلات طيران تحمل علي متنها 2355 راكبا إلي مطارات 4 دول : مصر ، والإمارات ، والفلبين، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر 5 رحلات تقل 915 عاملا مصريا من العالقين.

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الأحد، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 5 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 5 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد الموافق 19 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 915 عاملا.

وقال : إن الرحلة الأولى علي طيران العربية - مصر، رقم 218 قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية علي الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 190 عاملا ، والرحلة الثالثة علي فلاي ايجبت رقم 5048 قيام من مطار الكويت 15:00 وتصل مطار سوهاج وعلي متنها 290 عاملا.

أما الرحلة الرابعة علي طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05 ، وصل لمطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة علي الجزيرة رقم 1417 قيام من الكويت 20:35 وصول مطار سوهاج، وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.