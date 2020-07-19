أخبار مصر | اليوم.. وصول 5 رحلات طيران تقل 915 عاملًا مصريًا من العالقين بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. وصول 5 رحلات طيران تقل 915 عاملًا مصريًا من العالقين بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من المكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بدولة الكويت، بشأن وصول 915 عاملا مصريا اليوم الأحد.
وتعبر مطار الكويت الدولي 10 رحلات طيران تحمل على متنها 2355 راكبًا إلى مطارات 4 دول: مصر، والإمارات، والفلبين، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 5 رحلات تقل 915 عاملًا مصريًا من العالقين.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ5 سوف تصل إلى مطارات القاهرة، وسوهاج، مشيرًا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 5 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد 19 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 915 عاملا.
وقال: إن الرحلة الأولى على طيران العربية - مصر، رقم 218 قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية علي الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 190 عاملا، والرحلة الثالثة على فلاي إيجبت رقم 5048 قيام من مطار الكويت 15:00 وتصل مطار سوهاج وعلى متنها 290 عاملًا.
أما الرحلة الرابعة على طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05، وصل لمطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والخامسة على الجزيرة رقم 1417 قيام من الكويت 20:35 وصول مطار سوهاج، وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.
انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.