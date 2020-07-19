أخبار مصر | اليوم.. وصول 5 رحلات طيران تقل 915 عاملًا مصريًا من العالقين بالكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من المكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بدولة الكويت، بشأن وصول 915 عاملا مصريا اليوم الأحد.

وتعبر مطار الكويت الدولي 10 رحلات طيران تحمل على متنها 2355 راكبًا إلى مطارات 4 دول: مصر، والإمارات، والفلبين، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 5 رحلات تقل 915 عاملًا مصريًا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ5 سوف تصل إلى مطارات القاهرة، وسوهاج، مشيرًا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 5 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد 19 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 915 عاملا.

وقال: إن الرحلة الأولى على طيران العربية - مصر، رقم 218 قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية علي الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 190 عاملا، والرحلة الثالثة على فلاي إيجبت رقم 5048 قيام من مطار الكويت 15:00 وتصل مطار سوهاج وعلى متنها 290 عاملًا.

أما الرحلة الرابعة على طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05، وصل لمطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والخامسة على الجزيرة رقم 1417 قيام من الكويت 20:35 وصول مطار سوهاج، وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.