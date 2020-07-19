أخبار مصر | وكيل "نقل البرلمان" يطالب بتفعيل دور التعاونيات الزراعية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل "نقل البرلمان" يطالب بتفعيل دور التعاونيات الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل في س النواب، أن التعاونيات الزراعية تعتبر أحد أهم سبل التنمية في القطاع الزراعي، لكن تواجهها العديد من التحديات.

وأوضح في بيان اليوم الأحد، أن أهم التحديات التي تواجه التنظيم التعاوني الزراعي المصري، تتمثل في عدم توافر معلومات عن القطاع التعاوني الزراعي وأدواره وقدراته، وضعف القدرات والكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى غياب نمط الثقافة التعاونية والعمل التضامني والجماعي في المجتمع ككل في ظل سيادة مفهوم ونمط الاستهلاك والإنتاج الفردي في كافة المجالات في الريف.

وأضاف أن التعاونيات الزراعية تعانى من نقص كبير في الأموال اللازمة لقيامها بأنشطتها خاصة في غياب بنك للتعاون، وعليه تحتاج إلى تمويل أولًا من الأعضاء، ثم من مصادر أخرى كالبنوك والتعاونيات الأخرى والجمعيات الأهلية وصناديق التمويل الحكومية والمشتركة، بالإضافة إلى تنمية الموارد المالية الذاتية للتعاونيات من خلال رفع قيمة السهم وتناسب مساهمة العضو مع حجم معاملاته، وإصدار أسهم ممتازة تعطى ريع استثمار ووضع نظام للادخار يشجع الأعضاء، وإنشاء صناديق توفير القروض الميسرة.

وطالب النائب في ختام بيانه اليوم، بتفعيل دور تلك التعاونيات على أرض الواقع، خاصة أنها تمتلك أصولا ومقرات في مختلف قرى مصر يمكنها التخفيف عن الفلاح المصرى، وذلك يكون من خلال خطة واضحة قابلة للتنفيذ.