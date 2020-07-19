أخبار مصر | محافظ الجيزة: إنشاء إدارات للاستعلام عن الوحدات السكنية والعقارات قبل شراءها

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: إنشاء إدارات للاستعلام عن الوحدات السكنية والعقارات قبل شراءها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بإلزام رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والأستثمارية، بانشاء قسم بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي، يختص بالإستعلام عن الوحدات السكنية أو العقارات للتسهيل علي المواطنين قبل الشروع في شراء الوحدات السكنية وذلك للتأكد من عدم وجود مخالفات علي الوحدة قبل شراءها و لضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمباني المخالفة.
وقال المحافظ، في بيان اليوم الأحد: إنه سيتقدم المواطن بطلب للإستعلام عن الوحدة السكنية أو العقار بالحي أو المركز، وسيتم إعطاء المواطن إفادة رسمية عن العقار المستعلم عنه.
ونوه بأن تتولي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والوحدات المحلية أستمرار تلقي بلاغات مخالفات البناء من المواطنين والتنسيق بشأنها مع الوحدات المحلية لإتخاذ اللازم نحو التعامل الفوري مع المخالفات والرد على المواطنين بما تم من إجراءات حيال الشكوى.
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات علي مخالفات البناء والتعامل الفوري معها لإزالتها في المهد من خلال وحدة التدخل السريع وإحالة المخالفات إلي النيابة العسكرية.
وشمل قرار محافظ الجيزة بتكليف الإدارات المختصة بالأحياء والمراكز بتحديث سجلات المخالفات بصفة شهرية والإبلاغ الفوري عن المخالفين.
ووجه بقيام كافة إدارات الحجز الإداري بالوحدات المحلية بأتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقآ لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1995 بالحجز على الوحدات المخالفة والمنقولات لحين سداد الغرامات المستحقة على المخالفة.
انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.