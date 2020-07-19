أخبار مصر | محافظ الجيزة: إنشاء إدارات للاستعلام عن الوحدات السكنية والعقارات قبل شراءها

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: إنشاء إدارات للاستعلام عن الوحدات السكنية والعقارات قبل شراءها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بإلزام رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والأستثمارية، بانشاء قسم بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي، يختص بالإستعلام عن الوحدات السكنية أو العقارات للتسهيل علي المواطنين قبل الشروع في شراء الوحدات السكنية وذلك للتأكد من عدم وجود مخالفات علي الوحدة قبل شراءها و لضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمباني المخالفة.

وقال المحافظ، في بيان اليوم الأحد: إنه سيتقدم المواطن بطلب للإستعلام عن الوحدة السكنية أو العقار بالحي أو المركز، وسيتم إعطاء المواطن إفادة رسمية عن العقار المستعلم عنه.

ونوه بأن تتولي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والوحدات المحلية أستمرار تلقي بلاغات مخالفات البناء من المواطنين والتنسيق بشأنها مع الوحدات المحلية لإتخاذ اللازم نحو التعامل الفوري مع المخالفات والرد على المواطنين بما تم من إجراءات حيال الشكوى.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات علي مخالفات البناء والتعامل الفوري معها لإزالتها في المهد من خلال وحدة التدخل السريع وإحالة المخالفات إلي النيابة العسكرية.

وشمل قرار محافظ الجيزة بتكليف الإدارات المختصة بالأحياء والمراكز بتحديث سجلات المخالفات بصفة شهرية والإبلاغ الفوري عن المخالفين.

ووجه بقيام كافة إدارات الحجز الإداري بالوحدات المحلية بأتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقآ لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1995 بالحجز على الوحدات المخالفة والمنقولات لحين سداد الغرامات المستحقة على المخالفة.