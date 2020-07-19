أخبار مصر | النائب فايز بركات: كورونا أجبر الجميع على استخدام التكنولوجيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر النائب فايز بركات: كورونا أجبر الجميع على استخدام التكنولوجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، بملامح استراتيجية التعليم الجديدة بدءا من العام الدراسي الجديد، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمعتمدة على أن يكون التعليم مزيجا بين التعليم الإلكتروني والتعليم بحضور الطلبة والطالبات داخل الفصول في المدرسة.

وأوضح بركات، في بيان اليوم، أن فيروس كورونا أجبر الجميع على استخدام التكنولوجيا بعد أن ألغى فيروس كورونا فكرة التعلم في قاعات الدراسة التقليدية، فلم يعد التعلم عبر الإنترنت يقتصر على فئات بعينها، إذ أن الجميع في منظومة التعليم يستخدمون التطبيقات الإلكترونية ليتحول الأمر في قطاع التعليم إلى تكنولوجيا إجبارية.

وفضل النائب السير خلال المرحلة المقبلة في طريق التعليم عن بُعد والمباشر معا دون إلغاء دور أحدهما حتى يكتسب الطالب سواء الجامعي أو ما قبله جميع المميزات والجوانب الإيجابية التى يفرزها الطريقان، مشيرا إلى أن التعليم عن بعد سيجعل الطالب مكتسبا ومتمكنا لجميع صور التكنولوجيا العصرية التى تتجدد يوما تلو الآخر، أما التعليم المباشر أيضا فسيمنح الطالب العديد من الأمور المهمة مثل الثقافة الوطنية التى يكتسبها أثناء ترديده للنشيد الوطني، وممارسة الرياضة مع زملائه التى تساعده على بناء جسد سليم، فضلا عن أن الأسرة لا تستطيع مراقبة الطالب بشكل مستمر مثلما تفعل المدرسة.

وأضاف أن مشكلة "القبول المجتمعي" لفكرة التعليم عن بعد في مصر قد تعيق تقدم هذه الطريقة التي استخدمت في العملية التعليمية هذا العام، إذ يرى أولياء أمور كثيرون أن الدروس والواجبات المنزلية عبر الإنترنت أسهل مما ينبغي وتفتقر إلى القدر الكافي من الجدية والالتزام لدى الطلاب، موضحا أن أول عامل يجب تطبيقه خلال الفترة المقبلة هو تهيئة المجتمع للنظام الجديد، وكذلك تدريب جميع المعلمين وأساتذة الجامعات على فنون التعليم عن بعد من حيث فنون التواصل وكيفية التعامل مع الطلاب بشكل مختلف تماما عن التعليم المباشر، فضلا عن طرق عرض المواد التعليمية.

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