أخبار مصر | عضو "تشريعية البرلمان" يشيد بلجان متابعة زراعات القطن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو "تشريعية البرلمان" يشيد بلجان متابعة زراعات القطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، بتوفير لجان متابعة على جميع زراعات القطن المنزرعة وتقديم جمع الإرشادات والتوصيات لزيادة الإنتاج، إلا أن المتابعة وحدها لا تكفي حيث نحتاج إلى خطوات جادة وفعالة من قبل وزارة الزراعة للنهوض بزراعة القطن بشكل عام وقطن طويل التيلة بشكل خاص.

وأوضح في بيان اليوم الأحد، أن مصر تستهلك أكثر من 7 ملايين قنطار من القطن ننتج منها 4 ملايين قنطار فقط ونقوم باستيراد أكثر من 3 ملايين قنطار، موضحا أن السبب الرئيسي في استيراد تلك الكميات الكبيرة تقلص المساحة الزراعية لمحصول القطن واتجاه الفلاحين لزراعة محاصيل أخرى.

وأشار إلى أن هناك مشكلات كبيرة يعانى منها مزارعو القطن في الغربية، منها تجاهل الحكومة ووزارة الزراعة محصول القطن أو تحديد سعره وفتح تجمعات كافية كما أن السعر الذى يتم تحديده لا يتناسب كل عام مع حجم المجهود والتكلفة التى يتكبدها المزارع.

وطالب النائب الدولة بأن يتم تقدير سعر الفدان بشكل يعوض الفلاح تعبه ويحفزه على زراعته كل عام حفاظا على القطن المصرى الذى ليس له منافس في العالم.

وأضاف أن زراعة القطن مكلفة جدا ومتعبة للغاية ولا نجد عمالة كافية وكثير من المزارعين امتنعوا عن زراعة القطن واستبدلوها بمحاصيل أقل جهدا وتكلفة، وبالتالي على الدولة أن تساعد المزارعين وتعمل على تلبية طلباتهم خاصة أن كثيرا من المزارعين عليهم ديون كثيرة من الأعوام السابقة.