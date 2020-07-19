أخبار مصر | بعد موافقة التضامن رسميًا.. تعرف على شروط فتح الحضانات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد موافقة التضامن رسميًا.. تعرف على شروط فتح الحضانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ بداية جائحة كورونا في مصر، اتخذت وزارة التضامن الإجتماعي قرارا بغلق كافة الحضانات حفاظا علي الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

وبعد مرور أكثر من 3 أشهر أقرت الوزراة برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، عدة إشتراطات لابد توافرها في الحضانات قبل إعادة فتحها.

وتستعرض "الخليج 365" كافة الإشتراطات التي لابد توافرها في الحضانات قبل إعادة فتحها خلال النقاط التالية:-

- وجود شخص مدرب مؤهل ومدرب علي أساليب مكافحة العدوى.

- تخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الإستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظًا علي التباعد الإجتماعي.

- توفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا.

- عدم دخول أي فرد تظهر على أعراض إصابة بفيروس كورونا.

- منع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

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- يلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.

- ضرورة إلتزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون).

- الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

- ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال، وذلك لحين إتخاذ الإجراءات اللازمة.

- في حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع علي الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوي.

- فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للاجازات المرضية للعاملين.

- ضرورة مراقبة إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأي توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية.

- التوعية المستمرة للأطفال علي التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.

وأعلنت نيڤين القباج وزير التضامن الإجتماعي، علي الموافقة على فتح 505 حضانة في 21 محافظة وهم "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، دمياط، الدقهلية، الإسماعيلية، الغربية المنوفية، الوادى الجديد، بورسعيد، أسوان، القليوبية، الأقصر، شمال سيناء، جنوب سيناء البحر الأحمر، الشرقية، السويس، قنا، الأقصر".