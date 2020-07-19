أخبار مصر | الأطباء تنعي الشهيد رقم 122 بين أعضائها المتوفي بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأطباء تنعي الشهيد رقم 122 بين أعضائها المتوفي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور عبد النبي عبد الستار البطران، استشاري الجراحة العامة ومدير عام باتحاد الاذاعة والتليفزيون، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19.

وأضافت النقابة، في بيان اليوم الأحد، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة إلى أن الدكتور عبد النبى عبد الستار البطران، يعد الشهيد رقم الــ( 122)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.