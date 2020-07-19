أخبار مصر | لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان تناقش توفير قروض للمزارعين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان تناقش توفير قروض للمزارعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تغقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، اجتماعا صباح اليوم الأحد، برئاسة محمد مرعي، لاستكمال دورها في متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يأتي ذلك للوقوف على آليات تنفيذ المبادرة المشتركة بين وزارة الري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للعمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المساحات من منظومة الري والصرف العادي إلى منظومة الري والصرف الحديث عن طريق توفير قروض للمزارعين، وذلك في ظل توجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويحضر الاجتماع كلا من الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلا عن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.
انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.