أخبار مصر | لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان تناقش توفير قروض للمزارعين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان تناقش توفير قروض للمزارعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، اجتماعا صباح اليوم الأحد، برئاسة محمد مرعي، لاستكمال دورها في متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يأتي ذلك للوقوف على آليات تنفيذ المبادرة المشتركة بين وزارة الري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للعمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المساحات من منظومة الري والصرف العادي إلى منظومة الري والصرف الحديث عن طريق توفير قروض للمزارعين، وذلك في ظل توجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويحضر الاجتماع كلا من الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلا عن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.