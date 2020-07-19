مصر | تجديد حبس المتهمين في قضية "فتاة التيك توك" منة عبد العزيز 45 يوما

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس المتهمين في قضية "فتاة التيك توك" منة عبد العزيز 45 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم، تجديد حبس المتهمين في القضية المشهورة إعلاميًا بـ"اغتصاب منة عبد العزيز"، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وقال علاء مصطفى، محامي المتهم مازن إبراهيم، في القضية: إن النيابة العامة بالجيزة، تسلمت التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت عدم تعرضها لاعتداء جنسي أو اغتصاب من قبل موكله والمتهمين.

وكشف المحامي في تصريح إلى الخليج 365، عن مفاجأة جديدة، بأن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الفتاة ليست عذراء منذ فترة زمنية طويلة وليس منذ حدوث الواقعة فلذلك يصعب تحديدها لما جاء من اندمال بغشاء البكارة

وأضاف المحامي، أنه تقدم بطلب إخلاء سبيل المتهم مازن إبراهيم، ولكن قبل بالرفض، مضيفا أن ملف القضية حول للنائب العام، ومن المنتظر تحديد جلسة في القضية لاستكمال التحقيقات.

وأفاد مصدر مطلع علي التحقيقات، بأن النيابة العامة قررت في القضية رقم 3329 لسنة 2020، إداري الطالبية بحبس كلا من المتهمين أية إبراهيم خميس وشهرتها منة عبد العزيز، وبسام رضا صابر حنا وشهرتة "بيشوي"، ومازن ابراهيم، شيماء أحمد شحاتة شاكر، وفاطمة أحمد شحاتة شاكر، سراج فاروق عبد السميع حسن، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات

وتابع المصدر أن النيابة طلبت الصحيفة الجنائية للمتهمين، وتابع أن النيابة طلبت حضور العقيد محمد أمين مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية لجلسة تحقيق صباح يوم 162020 لسماع شهادته

ومن ناحيته، أفاد مصدر مطلع على تحقيقات القضية أن النيابة العامة قررت إرسال القرصين المدمجين الخاصين بواقعة الأعتداء الجنسي علي الفتاة، وكذلك الفيديو الخاص بنفيها اعتداء الشاب مازن إبراهيم عليها، والذي تم تحرزيهم وإعدادهم بمعرفة النيابة العامة، وكذلك الهواتف المحمولة، إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وينتدب أحد المختصين به لتفريغ محتوى القرصين المدمجين والهواتف المحمولة وما تحويه من مقاطع فيديو مرئية وصور فوتوغرافية، وما هو مثبت على الهواتف المحمولة من تطبيقات لمنصات التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وأضاف المصدر، أن النيابة قررت فحص الحسابات الخاصة للمتهمين جميعا.

وأورد مطلع، بالنيابة العامة، بجنوب الجيزة، أنه تم تحويل المتهمين في قضية اغتصاب "منة عبد العزيز" المعروفة بفتاة "التيك توك"، للطب الشرعي، لاعداد تقرير واف عن ملابسات الواقعة.

ولفت المصدر، إلى أن تم تحويل جميع المتهمين بالقضية وهم 3 فتيات "منة"، و"شيماء"، و"فاطمة"، وو٣ شباب وهم"مازن"، "كلاشنكوف"، و"بشوي"، لإعداد تقرير طبي حول واقعة التعدي، وكذلك لإجراء تحليل تعاطي مواد مخدرة.

وذكر محمد منير، محامي "بسام" والشهير بـ"بيشوي" المتهم في قضية الضرب والاعتداء على "منة عبدالعزيز"، المعروفة بـ"فتاة التيك توك": إن النيابة تندب محامين اليوم للمتهمين بعد انسحاب المحامين الخاصين بهم أمس

وأضاف المحامي، في تصريح إلى "الخليج 365"، أن موكله" بيشوي" يرفض انتداب محامين له ويتمسك بمحاميه

وأوضح المحامي، في وقت سابق أن بيشوى لم يعتد على الفتاة كما قيل في اعترافات المتهمين الآخرين.

وأضاف "منير"، أن بيشوى أدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، موضحا أنه لم يعتدِ على الفتاة، وقال ذلك في محضر الشرطة، نتيجة أنه انتابه الخوف قبل القبض عليه أن يأخذوا والده كما فعلوا مع والد المتهم "مازن إبراهيم"، لأن والده مريضا بالقلب.

وأضاف المحامي، أن هيئة الدفاع عن المتهمين، انسحبوا من التحقيقات، لرفض النيابة وجودهم في التحقيقات.