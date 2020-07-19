مصر | مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لـ"فتاة التيك توك" منة عبد العزيز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لـ"فتاة التيك توك" منة عبد العزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علاء مصطفى، محامي المتهم مازن إبراهيم، في القضية المشهورة إعلاميًا باغتصاب "منة عبد العزيز" فتاة التيك توك: إن النيابة العامة بالجيزة، تسلمت التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت عدم تعرضها لاعتداء جنسي أو اغتصاب من قبل موكله.

وكشف المحامي، في تصريح إلى "الخليج 365"، عن مفاجأة جديدة، وهي أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الفتاة ليست عذراء منذ فترة زمنية طويلة وليس منذ حدوث الواقعة فلذلك يصعب تحديدها لما جاء من اندمال بغشاء البكارة.

وأضاف أنه تقدم بطلب إخلاء سبيل المتهم مازن إبراهيم، ولكن قبل بالرفض، وأن ملف القضية حول للنائب العام، ومن المنتظر تحديد جلسة في القضية لاستكمال التحقيقات

وكان قررت محكمة جنوب الجيزة، في وقت سابق استمرار حبس المتهمين، في قضية اغتصاب "منة عبد العزيز" فتاة "التيك توك".

وأفاد مصدر مطلع علي التحقيقات، بأن النيابة العامة قررت في القضية رقم 3329 لسنة 2020، إداري الطالبية بحبس كلا من المتهمين أية إبراهيم خميس وشهرتها منة عبد العزيز، وبسام رضا صابر حنا وشهرتة "بيشوي"، ومازن إبراهيم، شيماء أحمد شحاتة شاكر، وفاطمة أحمد شحاتة شاكر، سراج فاروق عبد السميع حسن، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات

وأضاف المصدر، أن النيابة طلبت الصحيفة الجنائية للمتهمين، وتابع أن النيابة طلبت حضور العقيد محمد أمين مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية لجلسة تحقيق صباح يوم 162020 لسماع شهادته

ونوه مصدر مطلع على تحقيقات قضية فتاة "التيك توك"، منة عبد العزيز، بأن النيابة العامة قررت إرسال القرصين المدمجين الخاصين بواقعة الأعتداء الجنسي علي الفتاة، وكذلك الفيديو الخاص بنفيها اعتداء الشاب مازن إبراهيم عليها، والذي تم تحرزيهم وإعدادهم بمعرفة النيابة العامة، وكذلك الهواتف المحمولة، إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وينتدب أحد المختصين به لتفريغ محتوي القرصين المدمجين والهواتف المحمولة وما تحويه من مقاطع فيديو مرئية وصور فوتوغرافية، وما هو مثبت علي الهواتف المحمولة من تطبيقات لمنصات التواصل الاجتماعي.

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وأضاف المصدر، أن النيابة قررت فحص الحسابات الخاصة للمتهمين جميعا.

ومن ناحيته، لفت مصدر مطلع، بالنيابة العامة، بجنوب الجيزة، إلى أنه تم تحويل المتهمين في قضية اغتصاب "منة عبد العزيز" المعروفة بفتاة "التيك توك"، للطب الشرعي، لاعداد تقرير واف عن ملابسات الواقعة.

وتابع المصدر، أن تم تحويل جميع المتهمين بالقضية وهم 3 فتيات "منة"، و"شيماء"، و"فاطمة"، وو٣ شباب وهم"مازن"، "كلاشنكوف"، و"بشوي"، لإعداد تقرير طبي حول واقعة التعدي، وكذلك لإجراء تحليل تعاطي مواد مخدرة.

وبدوره، قال محمد منير، محامي "بسام" والشهير بـ"بيشوي" المتهم في قضية الضرب والاعتداء على "منة عبدالعزيز"، المعروفة بـ"فتاة التيك توك": إن النيابة تندب محامين اليوم للمتهمين بعد انسحاب المحامين الخاصين بهم أمس

وأورد المحامي، في تصريح إلى "الخليج 365"، أن موكله" بيشوي" يرفض انتداب محامين له ويتمسك بمحاميه

وأوضح المحامي، في وقت سابق أن بيشوى لم يعتد على الفتاة كما قيل في اعترافات المتهمين الآخرين.

وأردف "منير"، أن بيشوى أدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، موضحا أنه لم يعتدِ على الفتاة، وقال ذلك في محضر الشرطة، نتيجة أنه انتابه الخوف قبل القبض عليه أن يأخذوا والده كما فعلوا مع والد المتهم "مازن إبراهيم"، لأن والده مريضا بالقلب.

وذكر المحامي، أن هيئة الدفاع عن المتهمين، انسحبوا من التحقيقات، لرفض النيابة وجودهم في التحقيقات.