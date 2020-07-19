مصر | ودع محراب العدالة في صمت القديسين.. اكتمال رحلة عطاء يحيى نوبي بمجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ودع محراب العدالة في صمت القديسين.. اكتمال رحلة عطاء يحيى نوبي بمجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتملت رحلة العطاء القضائي للمستشار يحيى خضري نوبي، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو المجلس الخاص وكان آخر منصب تقلده رئيس إدارة التفتيش الفني بالمجلس.

وودع "نوبي" المنصب في صمت القديسين في محراب العدالة، وتخرج "نوبي" عام 1972 في كلية الحقوق جامعة عين شمس، وحصل على 5 دبلومات للقانون خلال 1975 حتى 1983 في القانون العام والخاص والجنائي والشريعة الإسلامية بجامعة عين شمس ودبلوم تخصصي من المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس عام 1988.

وزخر التاريخ القضائي للمستشار يحيى خضري نوبي، بالعمل في العديد من جهات الدولة على مدار تاريخه القضائي، فقد أوفد في منحة تدريبية بفرنسا لمدة عام اعتبارًا من 1101987 حتى 9101988 وحصل خلالها على دبلوم التخصص في العلوم الإدارية من المعهد الدولى للإدارة العامة بباريس عام 1988، وأعد اللائحة الخاصة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة عند نشأتها حينما كان مستشارا لها الفترة من 251984 حتى 1471987.

وأُعير مستشارًا قانونيًا بوزارة البرق والبريد والهاتف بالسعودية الفترة من 30111991 حتى 30111995.

كما تولى عضوية الهيئة العامة لمشروعات تخطيط النقل عام 2002، ورئاسة اللجنة الوزارية المختصة للتحقق من تقييم أصول الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى عام 1999، وتولى رئاسة لجنة التظلمات من القرارات الصادرة من وزير الاقتصاد والهيئة العامة لسوق المال بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 12 لسنة 1999 المدة من 1999 حتى 2005، ورئيس اللجنة الثالثة للتظلمات للهيئة العامة لسوق المال خلال المدة من 2006 حتى 2014.

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كما عمل مستشارًا قانونيًا لهيئة الطاقة الذرية منذ عام 2004 حتى عام 2018 وعضوية مجلس إدارة الهيئة التى شاركت فى مشروع محطات الطاقة النووية فى الضبعة، وهي أطول فترة قضاها مستشار قانوني لتلك الهيئة ذات الأهمية.

وتولى عضوية اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتسوية منازعات عقود الاستثمار بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 574 لسنة 2018، والمشاركة في أعمال ملتقى إدارة المشاريع الهندسية والاستشارية العملاقة التي انعقدت بشرم الشيخ خلال المدة 19- 20 ديسمبر 2018.

كما تولى رئاسة مجلس تأديب السفراء من الفئة الممتازة والسفراء الوزراء المفوضين بوزارة الخارجية بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 478 لسنة 2019، وعضوية مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 590 لسنة 2019، كما ترأس المحكمة الإدارية العليا دائرة العقود الإدارية وأصدر العديد من الأحكام القضائية التي احتوت على مبادئ لاسترجاع أراضى الدولة.

وودع المستشار يحيى خضري، العديد من زملائه وتلاميذه وتمنوا له النجاح فى مواقع أخرى من العمل العام للوطن.