شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة 376 حالة تعدى علي أراضي أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بأنه تم تنفيذ (376)حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية منذ إنطلاق الموجة لإزالة التعديات، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 200 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 14 ألف و836 م2، وتنفيذ 176حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 175فدان و6 قيراط و10سهم بمختلف جهات الولاية.

ووفقاً لتقرير غرفة العمليات المركزية تم أمس السبت إزالة 3 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة و11 حالة تعدى على الأراضى الزراعية.

جدير بالذكر أنه قد انطلقت فعاليات الموجة الـ16 لإزالة التعديات يوم 8 يوليو ومستمرة حتي 31 يوليو الجاري بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقوات إنفاذ القانون.

وتشمل جميع الأراضى التي لا يجوز تقنيها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا الحالات التي أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.