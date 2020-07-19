شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيهات «السيسي».. محافظ جنوب سيناء يبحث تطوير سانت كاترين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، آليات تطوير سانت كاترين مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، وذلك بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطويرها كبقعة مباركة ومدينة مقدسة، وذلك خلال افتتاح مشروع الأسمرات ٣.

وعقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً موسعاً بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، وجميع مديري المديريات والجهات المعنية تم خلاله بحث جميع المطالب والمقترحات الخاصة بتطوير المدينة، منها إنشاء عدد 300 منزل بدوي لأهالي المدينة، وازدواج الطريق الرئيسي للمدينة وطريق المطار، وتطوير مطار سانت كاترين، واستكمال مشروع كاميرات المراقبة، ومتابعة أعمال إنشاء مسجد التجلي بالمدينة، ومشروعات أخرى خدمية وسياحية.

بالإضافة لمناقشة وضع تصور للأعمال التي سيتم البدء في تنفيذها والبرامج الزمنية للتنفيذ.