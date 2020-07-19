شكرا لقرائتكم خبر عن ابن سينا فارما تطلق تطبيق الموبايل IBNSINA Pharma mobile app في إطار استراتيجيتها المتكاملة للتحول الرقمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت اليوم شركة ابن سينا فارما (كود البورصة المصرية ISPH.CA)، وهي أسرع شركات توزيع الأدوية نموًا في مصر، تطبيق الموبايل IBNSINA Pharma mobile app، كخطوة هامة في اطار استراتيجيتها المتكاملة للتحول الرقمي والتكنولوجي

وصرح الدكتور محمود عبدالجواد – العضو المنتدب المشارك للشركة بأن الشركة تسعى إلى استكمال استراتيجيتها الخاصة بمنظومة الخدمات الرقمية ويعد تطبيق IBNSINA Pharma mobile app أحد أهم أركان تلك المنظومة، حيث يتيح تجربة خدمية متطورة سهلة الاستخدام وآمنة في ذات الوقت للتيسير على عملاء الشركة في الحصول على احتياجاتهم من خلال العديد من الخدمات الجديدة لسوق الدواء المصري والتي يمكن إجرائها من أي مكان وفي أي وقت.

وأضاف عبدالجواد، أن إطلاق التطبيق يأتي استجابة من الشركة لاحتياجات السادة الصيادلة سواء عملاء الشركة الحاليين أو المحتملين والتي تتضح من خلال دراسة متطلباتهم وتطلعاتهم المستمرة نحو خدمات أفضل وأيسر، كما يأتي تماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي والتوجه العالمي نحو تفعيل الخدمات الرقمية.

وأوضح عبدالجواد، أن التطبيق يتيح لأول مرة في مصر للسادة الصيادلة التعرف على جميع القرارت الهامة والمنشورات الخاصة بكافة الجهات الحكومية المسئولة عن سوق الدواء المصري بمجرد اصدارها حرصا منها على اطلاع عملاء الشركة على أحدث القرارات المتعلقة بسوق الدواء والالتزام بها، كما يمكن التعامل به باللغتين العربية والانجليزية حسب رغبة العميل وايضا يمكن تفعيل واستخدام التطبيق على اجهزة الموبايل والكمبيوتر والتنقل بينهم بكل سلاسة مع الاحتفاظ بكافة البيانات على أي منهما.

من جانبه أكد الدكتور ربيع مرزوق – رئيس قطاع البيع، أنIBNSINA Pharma mobile app يتيح العديد من الخدمات، فعلى نطاق الطلبيات يتيح التطبيق عمل الطلبيات بكل سهولة على مدار الساعة والتأكد من تنفيذها فورا ومعرفة موعد وصولها كما يمكن للصيدلي التعرف على الكميات المتاحة من الدواء أو المستلزمات الطبية قبل التنفيذ النهائي للطلبية وهذا يعد انفراد لتطبيق IBNSINA Pharma mobile app، إضافة إلى حفظ الطلبية واستكمالها في أي وقت من اليوم وذلك مراعاة لضغوط العمل لدى الصيدلي. كما يستطيع العميل التعرف على أهم واخر العروض المقدمة من كافة منتجي الدواء بالإضافة للعروض المقدمة من ابن سينا فارما.

وأشار مرزوق إلى أن التطبيق يتيح لمستخدميه إمكانية المراجعة الفورية لكافة تعاملاتهم المالية مع الشركة من خلال عرض الفواتير والمطالبات بمنتهى الوضوح كما ان التطبيق يتميز باتاحة الفرصة لصاحب الصيدلية أو من ينوب عنه باضافة 3 حسابات أخرى لفريق العمل بالصيدلية حتى يتم تغطية كافة الأقسام داخل الصيدلية كقسم الدواء والتجميل وكذلك مراعاة لطبيعة عمل معظم الصيدليات 24 ساعة يوميا. كما توجد خدمة عملاء على مدار اليوم للمساعدة بخصوص أي استفسار عن التطبيق من خلال الاتصال برقم 16017.

وأضاف مرزوق، أن التطبيق متاح حاليا على Google Play وقريبا جدا على App Store، مؤكدا أن الشركة راعت في إطلاقها للتطبيق توظيف البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات الحديثة المتاحة لدي الشركة لخدمة عملائها حيث تحرص الشركة على تحديث بنيتها التكنولوجية بشكل مستمر، خاصة في ضوء دخول القطاع الصحي مرحلة جديدة أصبحت معها الخدمات الالكترونية والرقمية التي لا تتقيد بمكان معين أو وقت محدد ضرورة أساسية.

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وأشار إلى حرص الشركة اتباع كافة معايير الأمان للحفاظ على خصوصية العملاء وتأمين بياناتهم وهو ما تعتبره الشركة أولوية قصوى في كافة تعاملاتها مع العملاء.

لتحميل التطبيق من خلال الرابط التالي:

Android:

https://bit.ly/3h2xrhx

لمعرفة كيفية تفعيل حسابك يرجى زيارة الرابط التالي:

https://bit.ly/3gXTyGm

لمشاهدة الفيديو على قناة اليوتيوب:

https://bit.ly/2Zj5HPm

للدخول على الموقع الرابط التالي:

https://bit.ly/3iWuVLt

للاستفسارات والدعم يرجى الاتصال على 16017