شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كسر خط 12 بوصة.. قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأحد، قطع المياه عن منطقتين غربي الإسكندرية، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، أنه تم قطع المياه عن منطقتي «كرموز، كوم الشقافة»، على أن تعود الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار البيان إلى حدوث كسر في خط طرد 12 بوصة «عنبر كوم الشقافة»، ما يتطلب قطع المياه عن المنطقتين المشار إليهما حتى تنتهي أعمال الإصلاح.

وناشدت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.